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Сегодня, 11:37

Рой Джонс-младший подерется с бодибилдером Робертом Уилмотом 28 января 2023 года

Давид Хачатрян
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Легендарный боксер Рой Джонс-младший вернется на ринг ради боя с бодибилдером, звездой социальных сетей Робертом Уилмотом. Бой пройдет в формате пяти раундов по одной минуте. Поединок состоится 28 января 2023 года в Майами, сообщает TMZ Sports.

Рой Джонс-младший совсем недавно заключил сделку с промоушеном Official Celebrity Boxing, занимающимся организацией боев селебрити. В последний раз Джонс дрался против Майка Тайсона в 2020 году. Бой закончился вничью.
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