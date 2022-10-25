Рой Джонс-младший подерется с бодибилдером Робертом Уилмотом 28 января 2023 года

Легендарный боксер Рой Джонс-младший вернется на ринг ради боя с бодибилдером, звездой социальных сетей Робертом Уилмотом. Бой пройдет в формате пяти раундов по одной минуте. Поединок состоится 28 января 2023 года в Майами, сообщает TMZ Sports.

Рой Джонс-младший совсем недавно заключил сделку с промоушеном Official Celebrity Boxing, занимающимся организацией боев селебрити. В последний раз Джонс дрался против Майка Тайсона в 2020 году. Бой закончился вничью.