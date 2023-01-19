Российского бойца Владимира Минеева отправили в Донецк

Руководитель промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о разговоре с российским бойцом Владимиром Минеевым.

«Неделю назад он мне звонил из Донецка и сказал, что будет в Москве на следующей неделе и расскажет о деталях службы. Сказал, что в феврале и марте на него в плане боев точно нельзя рассчитывать», — сказал Гаджиев.

В период частичной мобилизации Минеев, ранее служивший в ВДВ, получил повестку. Командование воинской части предоставило бойцу бронь, поскольку он не подпадает под критерии частичной мобилизации. Несмотря на это, спортсмен подписал контракт с Вооруженными силами РФ, но попросил дать ему время для подготовки и проведения поединка против бразильца Фернандо Родригеса 18 ноября. Россиянин победил соперника техническим нокаутом.

32-летний Минеев является чемпионом промоушена AMC Fight Nights в среднем весе, на его счету в ММА 16 побед, 1 ничья и 1 поражение.