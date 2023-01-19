Менеджер Яна: «Петр не поедет в Дагестан для подготовки к Двалишвили»

Менеджер Петра Яна Саят Абдрахманов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему его клиент не поедет в Дагестан для подготовки к бою против Мераба Двалишвили.

— Подведу тебя к другому важному нарративу — сразу после объявления боя с Мерабом все комментарии в интернете были заспамлены сообщениями «Петру надо срочно в Дагестан!». Надо ли?

— Дагестан — это отличное место для улучшения навыков, для подготовки к бою, это уже доказано количеством выходцев отличных бойцов из дагестанской школы. Что касается Петра, конкретно сейчас ему смысла ехать в Дагестан нет. Почему вообще идет такой разговор... Петр когда-то съездил в Дагестан и хорошо подрался во втором бою с Магомедом Магомедовым, потом съездил и хорошо подрался в первом бою со Стерлингом. Но люди не учитывают, что в общей сложности Петр провел там четыре недели, он ездил на двухнедельные сборы перед этими боями.

Эти две недели дали Петру огромный прогресс в борьбе, но все равно — это две недели. Любой тренер скажет вам, что за две недели ты бойца не подготовишь. Можешь что-то добавить, какие-то навыки, но это две недели. Петру нужно ездить в Дагестан, но между кэмпами и, если ехать, то выстраивать под себя подготовку, потому что сейчас с именем Петра, его уровнем, просто так со всеми тренироваться в Дагестане — это тяжело будет подготовиться. Все будут пытаться у него выиграть раунды, нападать на него и так далее. Так можно травмироваться. Сейчас ему нужно готовиться по-другому.

Ему нужно ездить в Дагестан, но сейчас уезжать отсюда в новое место и готовиться там — это рискованно. И другой момент — пол-Дагестана уже здесь (смеется), так что необязательно ехать туда. У нас в зале очень много бойцов, тренеров из Дагестана, Чечни. Этот момент сейчас не актуален, любой болельщик, если углубится, это поймет. Если поверхностно смотреть, то, конечно, можно сказать, что надо ехать куда-то.

Поединок Яна и Двалишвили пройдет 11 марта на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.