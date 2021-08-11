Российский тяжеловес Павлович проведет бой с Аспинэллом на UFC Vegas 36
17:10
Российский тяжеловес Сергей Павлович проведет следующий поединок 4 сентября на турнире UFC Vegas 36, сообщает пресс-служба организации в Instagram. Соперником 29-летнего бойца станет британец Том Аспинэлл.
На счету Павловича 14 побед и одно поражение в ММА (2-1 в UFC). У 28-летнего Аспинэлла — 10 побед, 2 поражения (3-0 в UFC).
Свой последний поединок Павлович провел 28 октября 2019 года, нокаутировав Мориса Грина на турнире UFC Fight Night 162 в Сингапуре.
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