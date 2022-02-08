Рэпер Шокк извинился перед Хабибом за высказывания о карьере бойца

Российский рэпер Шокк извинился перед экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым за свое высказывание о карьере бойца.

«Всем привет, меня зовут Дима Бамберг и я хотел бы извиниться. Хабиб Абдулманапович я хотел бы перед вами извиниться. У меня в последнее время не было доступа к Instagram. Его вел не я. Я ничего общего с рэпером Шокком не имею. Именно он вел мой Instagram и писал критику в ваш адрес. Он всегда так делает, пишет гадости и хайпит на этом. И жизнь его ничему не научила. Я хотел бы извиниться перед дагестанским народом. Я сменил пароль в Instagram и постараюсь впредь такого не допускать», — сказал Шок в видео, опубликованном в Instagram.

Вчера, 7 февраля, рэпер жестко высказался о карьере Нурмагомедова. Он написал в комментариях Instagram-аккаунта MMA Russia: «Никогда он не был лучшим. Он не бился с Усманом, не бился с Адесанья. Он бился с сытым Конором и все еще хайпит на этом бою. Он сегодня не попал бы даже в топ-10, и поэтому он быстро ушел, чтобы сохранить свой 0 (ноль поражений. — Прим. «СЭ») и корчить из себя легенду. Он будто выиграл миллион в казино и теперь изображает из себя топового бизнесмена».

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года, победив в последнем поединке американца Джастина Гэтжи удушающим приемом на турнире UFC 254 в Абу-Даби.