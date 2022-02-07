Порье не исключает, что он завершит карьеру в ближайшее время

Американский боец ММА Дастин Порье допускает вариант с завершением карьеры.

«Я не знаю, что дальше. Завершение карьеры? Посмотрим», — написал Порье в Twitter, отвечая на вопросы подписчиков.

We'll see — The Diamond (@DustinPoirier) February 6, 2022

Порье является бывшим временным чемпионом UFC в легком весе. В 2019 году на турнире UFC 242 он проиграл Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом.

33-летний американец одержал 28 побед в ММА и потерпел семь поражений. Один бой признан несостоявшимся.