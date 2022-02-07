Рэпер Шокк жестко высказался о карьере Хабиба

Российский рэпер Шокк оценил карьеру экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Никогда он не был лучшим. Он не бился с Усманом, не бился с Адесанья. Он бился с сытым Конором и все еще хайпит на этом бою. Он сегодня не попал бы даже в топ-10, и поэтому он быстро ушел, чтобы сохранив свой 0 (ноль поражений, — прим. «СЭ») и корчить из себя легенду. Он будто выиграл миллион в казино и теперь изображает из себя топового бизнесмена», — написал Шокк в Instagram.

Хабиб завершил карьеру в октябре 2020-го, победив в последнем бою Джастина Гэтжи удушающим приемом на UFC 254 в Абу-Даби.