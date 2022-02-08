Ренат Лайшев отреагировал на новость о смерти основателя центра «Самбо-70» Давида Рудмана

Глава Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на новость о смерти основателя центра Давида Рудмана.

«К огромному сожалению, онкология никого не щадит. Именно она и замучила этого прекрасного светлого человека. На протяжении пяти лет он боролся с этой страшной болезнью, но не смог ее победить. Он никогда не унывал и верил в лучшее. Давид Львович сильный духом, спортивный человек — настоящий боец. Но мы видели, как ужасно он кашлял и худел. Все понимали, к чему все идет, но верили в чудо. Мы звонили ему каждую неделю, очень переживали за него, а Давид Львович даже вида не подавал, что у него что-то болит. Его отца не стало в прошлом году. Он ушел от нас в возрасте 102 лет. Вот мы и надеялись, что Давид сможет прожить столько же, сколько прожил его папа. От нас ушел невероятный человек, очень горько это осознавать. Все поколения выпускников «Самбо-70» и я благодарны ему за все, что он сделал. Это великий педагог, тренер, человек»

Скончался основатель центра «Самбо-70» Давид Рудман. Ему было 78 лет.

Давид Львович удостоен званий заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР. В дзюдо он дважды становился чемпионом Европы (1969, 1970) и один раз бронзовым чемпионом мира (1969). В самбо единожды брал золото на Чемпионате мира в 1973 году.