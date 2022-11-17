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Немков: «Я смотрел много боев Энтони Джонсона, когда был начинающим спортсменом»

Немков отдал дань уважения бывшему бойцу UFC Энтони Джонсону
Давид Хачатрян
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Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (14-2) отдал дань уважения бывшему бойцу UFC и Bellator Энтони Джонсону.

«Я очень сожалею, что Энтони Джонсон умер, что он так долго болел. Земля ему будет пухом, царство небесное, — сказал Немков на пресс-конференции Bellator. — Как о спортсмене я могу сказать, что он выходил и показывал очень красивые бои, крутые нокауты. Я смотрел много его боев, еще когда был сам начинающим спортсменом. И когда мне представилась возможность с ним подраться, я был очень рад такому событию, потому что хотелось проверить себя с таким сильным соперником».

Джонсон скончался из-за редкого заболевания иммунной системы. Ему было 38 лет.

Вадим Немков
UFC
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