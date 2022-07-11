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Адриан Янез: «Чувствую, что побью Петра Яна»

Адриан Янез уверен, что он способен одолеть Петра Яна
Давид Хачатрян
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28-летний Адриан Янез (16-3) уверен, что он способен одолеть бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна (16-3).

«У меня предчувствие, что я побью Петра Яна. Такое может сказать каждый, но я реально чувствую, что побью его, — сказал американец в интервью The FightWeek Show. — Просто я смотрю на свой стиль и на его. Он использует высокую защиту и время от времени проводит тейкдаун. Я видел это так много раз. Я спарринговал с боксерами, с бойцами из муай-тай, и я переигрывал их».

Янез провел в UFC пять поединков, и не проиграл ни одного. В прошлом бою он отправил Тони Келли (8-3) в технический нокаут в первом раунде. Бой состоялся 18 июня на UFC on ESPN 37 в Остине, США.

Ян проиграл Алджамейну Стерлингу (21-3) раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.

Петр Ян
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