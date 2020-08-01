Российский боец UFC вернулся в американский зал, откуда его выгнали из-за жестких спаррингов

Российский боец UFC Зелим Имадаев вновь начал тренироваться в зале Xtreme Couture в Лас-Вегасе. Об этом «СЭ» сообщил боец Тимур Валиев.

В прошлом году бывший соперник Имадаева — Макс Гриффин — рассказал, что россиянина выгнали из Xtreme Couture из-за того, что тот слишком жестко работал на тренировках.

— Вместе с вами в Лас-Вегасе сейчас Зелим Имадаев. Нашел про него интересный факт: он тренируется в зале Extreme Couture, хотя Гриффин говорил, что его оттуда выгнали. Получается, вернули?

— Да, Зелим снова там занимается.

— Насколько понимаю, договорились менеджеры?

— Да, Али [Абдель-Азиз] договорился.

— И Зелим дал слово, что не будет таким жестким, как тогда?

— Зелим всегда будет жестким, он не будет меняться. Просто будет чуть мягче с этими ребятами. Тогда у него был дебют, он всех хотел побить. Сейчас боксирует умнее, стал опытнее после нескольких боев. Лучше дерется, ведет себя правильнее. Зелим сейчас намного лучше, чем был раньше.

— У Зелима имидж жесткого бойца. А какой он человек?

— Очень хороший для друзей и близких. Просто не открывается людям. С близкими он совсем другой. Очень хороший человек, мужественный. У него много хороших мужских качеств.

— Например?

— Это такой человек... Если он знает, что у твоего друга или знакомого, или даже просто у человека проблемы, он никогда не будет ждать, пока ему кто-то что-то скажет. Он всегда будет рядом, до последнего. Со своими принципами человек, дисциплинированный во всем. Такие моменты я уважаю.

25-летний Имадаев выступает в полусреднем весе. На его счету 8 побед и 2 поражения в ММА (0-2 в UFC). Ближайший бой он проведет 5 сентября в Лас-Вегасе, соперник — бразилец Мишел Перейра (23-11). (Илья Андреев)