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Сегодня, 11:30

Петр Ян не тренировался 2 месяца: «Не хотелось ничего делать»

Петр Ян заявил, что не тренировался два месяца
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион легчайшего веса Петр Ян (16-3) заявил, что не тренировался два месяца. Все это время он отдыхал от единоборств и проводил время со своей семьей.

«В зал практически вообще не ходил. Бывало, раз в неделю или раз в три дня побегаю. Отдыхал, — сказал Ян в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА». — В этот раз просто захотелось отдохнуть. Немножко погулять, побыть с семьей. В целом отдохнуть от единоборств. В первый раз такое, чтобы два месяца не тренировался. Не хотелось ничего делать, большого желания не было. Сейчас уже подсоскучился, захотелось соревноваться.

Безусловно, нет такого рвения, которое было. Когда я дрался в ACB, в Таиланде бегал три раза в неделю. Сейчас раз в две недели — это норма. Работа чуть поменялась. Наедаешься. С 2015 года пошла вся эта тема еще с ACB, там надо было пахать за троих. Там зацепился, там зацепился. Думаю, для себя лично я сделал достаточно. Но еще надо повоевать".

Ян проиграл Алджамейну Стерлингу (21-3) раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OiZ-m89WVww
Рахим Стерлинг
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