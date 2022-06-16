Забит Магомедшарипов: «Я принял решение завершить спортивную карьеру»

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов (18-1), будучи одним из главных претендентов на титул в полулегком весе, не дрался около трех лет. Ранее он официально объявил о завершении карьеры спортсмена в связи с проблемами со здоровьем.

«Ассаляму Алейкум, друзья! Знаю, многие ждали моего возвращения, не было и дня, чтобы кто-то не спросил, когда бой, — написал Магомедшарипов в соцсетях. — Но я принял решение завершить спортивную карьеру. Срывы боев, а затем проблемы со здоровьем — все это не давало выступить раньше. Сейчас хоть и восстановился, но чувствую себя уже не так, как раньше.

Благодарю всех, кто болел за меня столь долгое время. Чемпионом стать не успел, но, думаю, и без этого, надеюсь, смог порадовать вас. Я перестаю быть действующим спортсменом, но не ухожу из спорта. Мне есть чем и с кем поделиться своими знаниями. Так что не прощаемся, друзья! Еще раз всем спасибо за поддержку!"

Магомедшарипов провел в UFC шесть боев и не потерпел ни одного поражения. В последнем бою он одолел Кэлвина Каттара (23-5) единогласным решением судей. Бой состоялся 10 ноября 2019 года на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.