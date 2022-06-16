Хабиб отреагировал на решение Магомедшарипова завершить карьеру

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на решение Забита Магомедшарипова завершить карьеру.

«Добро пожаловать в клуб нормальных людей», — написал Нурмагомедов в своих соцсетях.

31-летний Магомедшарипов провел в UFC шесть боев и не потерпел ни одного поражения.

В последнем бою он одолел Кэлвина Каттара (23-5) единогласным решением судей. Бой состоялся 10 ноября 2019 года на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.