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Сегодня, 09:18

Шара Буллет: «Очень сильно хочу побороться с Хабибом»

Шара Буллет рассказал, что мечтает побороться с Хабибом Нурмагомедовым
Давид Хачатрян
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Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) заявил, что, если ему выпадет возможность побороться с Хабибом Нурмагомедовым (29-0), он ею обязательно воспользуется. Об этом он сказал «СЭ».

«Честно говоря, очень сильно интересно с ним [с Хабибом] до стойки до балла побороться, — сказал Магомедов. — Просто чтобы его силу на себе ощутить и понять, насколько мне еще надо работать. Я ни разу не сталкивался с ним. Если бы столкнулся в зале, я бы сказал: «Давай поборемся». Хочу его силу на себе примерить».

Магомедов в прошлом бою победил Сергея Мартынова (16-5) техническим нокаутом в третьем раунде 13 августа на RCC: Intro 22 в Екатеринбурге.

Хабиб Нурмагомедов
ММА
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