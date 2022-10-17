Ислам Махачев назвал главную проблему в своей карьере

31-летний российский легковес UFC Ислам Махачев (22-1) сообщил, что ему было тяжело получить рейтингового соперника, потому что его все избегали.

«На протяжении всей моей карьеры у меня была одна проблема — все эти парни наверху рейтинга избегают меня, — сказал Махачев в интервью Shak MMA. — Это не моя вина. Я дерусь со всеми, с кем мне дают бой. Я никогда не выбираю соперников, и теперь эта проблема уйдет, потому что я стану чемпионом и они все будут меня вызывать. Всю профессиональную карьеру у меня была эта проблема. Я вызывал Чендлера, Порье, Гэтжи, но никто мне не отвечал».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Чарльзом Оливейрой (33-8) состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.