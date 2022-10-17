31-летний российский легковес UFC Ислам Махачев (22-1) отреагировал на новость о том, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) стал рефери боя в рестлинг-турнире WWE.

«Только взгляните на этого толстяка, — сказал Махачев в интервью Shak MMA. — Он больше не может драться, он сейчас рефери. Он умный парень. Ему больше не нужно держать себя в форме, он просто может быть рефери, делать какие-нибудь несложные вещи. Он больше не хочет гонять вес — он хочет весь день есть бургеры и чипсы. А этот парень умный».

Кормье в настоящее время является комментатором UFC, ведущим и аналитиком. Он завершил карьеру в 2020-м, проиграв в трилогии Стипе Миочичу (20-4) единогласным решением судей.