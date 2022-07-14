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Сегодня, 18:00

Харитонов дал прогноз на бой Гаджи Автомата и Родригеса

Руслан Минаев
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Российский боец ММА Сергей Харитонов поделился ожиданиями от поединка Гаджи Автомата Наврузова против Фернандо Родригеса.

«То есть это первая минута, первая минута 30. Потом его подвымотать и по большому счету с ним можно делать все что хочешь. Самое главное — это пройти первые полторы-две минуты, осадить его немножечко. Здесь, я думаю, Гаджи все-таки надо быть похитрее, выбрать тактику. Первые полторы-две минуты, может три даже, немножко пораздрегивать, походить в стороны, поделать сцепики, вымотать немножко, сбить пыл у Фернандо Родригеса, а потом уже рубаться, как он умеет, сделать все в своем духе», — цитирует Харитонова «Известия».

Поединок между Наврузовым и Родригесом пройдет 5 августа, прямую трансляцию боя покажет канал РЕН ТВ.

Источник: https://iz.ru/1364877/2022-07-14/boetc-mma-kharitonov-vyrazil-uverennost-v-pobede-navruzova-nad-rodrigesom
Бокс
Сергей Харитонов
ММА
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