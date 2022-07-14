Алекс Перейра: «Адесанья в детстве смотрел мультики, а я работал на шиномонтаже, чтобы обеспечить семью»

34-летний бразильский боец UFC Алекс Перейра (6-1) заявил, что он равнодушен ко всему, что про него говорит чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (23-1).

«Во-первых, он провел детство за просмотром мультиков, а я в детстве работал на шиномонтаже, пытаясь обеспечить свою семью. Я не смотрел мультики, — сказал Перейра в интервью The MMA Hour. — Во-вторых, я не говорю по-английски, поэтому, когда он говорит, что заморозит меня, как Наруто, мне до этого нет никакого дела.

Адесанья водит людей за нос. Он говорит, что легко побьет Каннонье, при выходе в клетку делает шоу, а во время боя он — сплошное разочарование. Я же просто помалкиваю. Люди подходят ко мне и спрашивают: «Ты нокаутируешь этого парня?», на что я отвечаю: «Не знаю, посмотрим». Перед боем я молчу, и когда я нокаутирую соперников, все пребывают в шоке.

Но Адесанья продолжает твердить: «О, я тебя заморожу». Я вообще не понимаю этого. Я не смотрю мультики. Что ты собираешься сделать? Посадить меня в холодильник? Давай уже подеремся".

Перейра нокаутировал Шона Стриклэнда (25-4) в первом раунде 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Адесанья победил Каннонье единогласным решением судей (49-46, 50-45, 49-46) 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.