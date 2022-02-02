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Харитонов после победы над Спонгом: «Мне 41 год, но я закачу бой любому сопернику в ММА»

Харитонов обратился к тем, кто не верил в его победу над Спонгом
Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Российский ветеран ММА Сергей Харитонов обратился к тем, кто не верил в его победу над Тайроном Спонгом.

«Везде ходили слухи о том, что Харитонов готов или не готов, или то, что сейчас его [Тайрон] Спонг вырубит куда-то, — сказал Харитонов «СЭ». — Я, честно говоря, хоть мне и 41 год, но я закачу темп любому сопернику, закачу бой любому сопернику. Любому спортсмену, который будет драться [со мной] по ММА, я закачу бой. Может я проиграю, но бой дам любому».

Харитонов и Спонг возглавили турнир лиги Хабиба Нурмагомедова EFC 44, который проходил в ночь на 29 января в Майами. Харитонов одержал победу над Спонгом техническим нокаутом во втором раунде.

Сергей Харитонов
ММА
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