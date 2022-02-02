Макс Топор обвинил тренера в клевете: «Для меня это самое оскорбительное, а не удары, пропущенные от него»

Кулачный боец и боксер Максим Щербаков (ака Макс Топор) обвинил своего бывшего тренера Альберта Кармазяна в клевете. 28 января из-за проигрыша Максиму Новоселову на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Кармазян избил Щербакова, обвинив его в «сливе» боя.

«Во-первых, у меня не было на то причин, потому что все знают, что бои сливают из-за ставок, но ставки там были минимальные, — сказал Щербаков в интервью «СЭ». — Нет смысла сливать бой за такие ставки. У меня гонорары в десятки раз больше».

«Во-вторых, я тогда поднялся после нокдауна, и я говорил рефери, что готов продолжать бой, но он остановил этот бой, — продолжил он. — В-третьих, все те, кто говорят, что я специально падал, пускай они напишут Максу Новоселову и выйдут хотя с ним раунд один на один. У него от «физухи» даже через блок проходят удары. Это кажется, что попадания нет. А через блок ноги подкашивались. Тем более у меня были проблемы со здоровьем, и тренерский штаб знал, что у меня было жесткое отравление, что со 108 кг до 102 кг спустился. Мой обычный бойцовский вес — 108 кг, но на этот раз я весил 102 кг. Мне там капельницу ставили, в чувства приводили, и вообще собирались с этого боя снять. И они об этом знали. Я просто в этом раунде задохнулся, словил гипоксию. Все».

«Для меня самое оскорбительное, которое я не оставлю, — это не то, что он меня ударил после боя. Это все ерунда. Для меня самое оскорбительное — это то, что меня оклеветали. То, что мое имя взяли и на всеобщее [обозрение] выставили — что я якобы предал, предатель. Вот это меня задело, а не то, что он меня ударил. Это все ерунда. Я еще десятки тысяч ударов выдержу и сотни боев проведу».

Новоселев нокаутом во втором раунде выиграл у Щербакова. На турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в декабре в Самаре Щербаков победил Дениса Вильданова нокаутом в первом раунде.