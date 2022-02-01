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Сегодня, 15:30

«Бойцовский клуб РЕН ТВ» показал рекордные результаты

Анна Горшкова
Корреспондент

«Вечер бокса» на РЕН ТВ продемонстрировал рекордные результаты, сообщают во вторник, 1 февраля, «Известия».

Доля «Бойцовского клуба» в городах с населением более 100 тысяч человек в целевой аудитории РЕН ТВ «все зрители в возрасте 25-54» составила 7,4 процента при рейтинге 1,4 процента. В аудитории «мужчины 25-54» этот показатель поднялся до 10,9 процента при рейтинге 1,9 процента. Кроме того, в максимально широкой мужской аудитории «4+» доля составила 9,5 процента.

При этом показатели «Бойцовского клуба» росли в течение всего шоу. К финалу количество зрителей у экранов увеличилось вдвое.

Шоу прошло в пятницу, 28 января. Главным боем вечера стал поединок Вячеслава Дацика и Зелимхана Дукаева по прозвищу Пулеметчик. Встреча завершилась победой последнего.

«Бойцовский клуб» позиционируется телеканалом как главное мужское шоу. В 2022 году РЕН ТВ начал масштабный перезапуск проекта.

Источник: https://iz.ru/1285114/2022-02-01/boitcovskii-klub-ren-tv-pokazal-rekordnyi-rezultat
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