Артур Гусейнов: «Исмаилов — это один экземпляр из тысячи»

Российский боец ММА Артур Гусейнов высказался о карьере Магомеда Исмаилова.

«Магомед Исмаилов — это один экземпляр из тысячи, который себя хорошо показывает, что в боксе, что в ММА. Самый высокооплачиваемый боец России на сегодняшний день. Он поднял ММА по финансам. Раньше никто не получал такие гонорары, которые получил он. Я его лично знаю. Мага — мой младший брат, потому что он младше меня на год. Думаю, ОН проведет десять боев и уйдет на покой. Травмы, колени, пятое, десятое. Зачем это? У него все есть, и нет проблем с финансами. Здоровье на первом месте, больше времени семье, а бои — это не на всю жизнь», — цитирует Гусейнова Metaratings.ru.

7 марта в Екатеринбурге Исмаилов проведет бой по правилам бокса. Его соперником будет Иван Штырков.