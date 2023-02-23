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Сегодня, 18:29

Артем Бэра: «У Павловича очень большие шансы против Блейдса»

Алина Савинова
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Тренер Артем Бэра высказался о перспективах российского бойца ММА Сергея Павловича в поединке с американцем Кертисом Блейдсом.

«Думаю, у Павловича очень большие шансы против Блейдса. Сергей чувствует дистанцию, хорошо защищается от борьбы и борется. Он очень мотивирован, об этом говорит его серия из пяти побед нокаутами в первом раунде. Многие до сих пор не понимают его потенциал. Сначала говорили про его ударку перед боем с Льюисом, потом перед боем с Туивасой. Сейчас будут говорить про его борьбу, потом про футоворк Гана или универсальность Джонса. Думаю, Блейдс может попробовать и в стойке, и в борьбе. Но в ударке как раз все на стороне Сергея – размах, тоннаж, скорость, серийность», - приводит «РБ Спорт» слова Павловича.

Бой между Павловичем и Блейдсом пройдет 22 апреля.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/by-vshij-trener-pavlovicha-vryad-li-u-blejdsa-chto-to-poluchitsya-v-bor-be/
Сергей Павлович
ММА
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