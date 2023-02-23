Тренер Минеева: «Надеемся на бой летом»

Известный российский тренер Расул Магомедалиев ответил на вопрос о спортивных планах Владимира Минеева.

«Мы стабильно на связи с Минеевым. Вова мне даже не ученик, он мне как младший брат. Все время на связи. При возможности звонит. У него все хорошо. Пока не могу сказать, будет ли выступать Владимир по правилам ММА. Возможно. Как ситуация успокоится, надеемся на бой летом. Я надеюсь, что перед завершением карьеры он еще два боя проведет перед завершением карьеры. Пока в разработке фигурируют бои как по ММА, так и по кикбоксингу. Выбор будет зависеть от того, кто будет соперником», — цитирует Магомедалиева Metaratings.ru.

В 2022 году россиянин одержал две победы по правилам кикбоксинга. Последний поединок по правилам ММА он провел в октябре 2021, победив Магомеда Исмаилова.