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13 декабря, 19:56

Анкалаев: «Для меня гораздо важнее признание ваших сердец, чем то, что написано на бумаге»

Иван Шитик
Корреспондент
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Магомед Анкалаев.
Фото Global Look Press

Российский боец MMA Магомед Анкалаев поделился эмоциями от результата боя против Яна Блаховича.

По итогам поединка раздельным решением судей была назначена ничья (48-47, 48-46, 47-47).

«Сложно описать словами те чувства, что испытываю в эти дни. Мы вместе с командой долгие годы шли к этой цели.

Наверно так устроен мой жизненный путь, что легко мне ничего не дается, но я всегда знаю, куда и зачем иду. Знаю и верю, что во всем есть благо и в этом не исключение.

Не буду искать виноватых, буду доказывать делом и сделаю все, чтобы завоевать этот пояс не давая возможности судьям принимать решения.

Получаю огромное количество звонков, сообщений со словами поддержки в мой адрес за что хочу сказать большое спасибо всем ,кто болел и переживал!

Для меня гораздо важнее признание ваших сердец, чем то, что написано на бумаге.

Хочу сказать огромное спасибо всем, кто причастен к моему пути в этом спорте», — написал Анкалаев в социальных сетях.

Магомед Анкалаев
Ян Блахович
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