Анкалаев: «Для меня гораздо важнее признание ваших сердец, чем то, что написано на бумаге»

Российский боец MMA Магомед Анкалаев поделился эмоциями от результата боя против Яна Блаховича.

По итогам поединка раздельным решением судей была назначена ничья (48-47, 48-46, 47-47).

«Сложно описать словами те чувства, что испытываю в эти дни. Мы вместе с командой долгие годы шли к этой цели.

Наверно так устроен мой жизненный путь, что легко мне ничего не дается, но я всегда знаю, куда и зачем иду. Знаю и верю, что во всем есть благо и в этом не исключение.

Не буду искать виноватых, буду доказывать делом и сделаю все, чтобы завоевать этот пояс не давая возможности судьям принимать решения.

Получаю огромное количество звонков, сообщений со словами поддержки в мой адрес за что хочу сказать большое спасибо всем ,кто болел и переживал!

Для меня гораздо важнее признание ваших сердец, чем то, что написано на бумаге.

Хочу сказать огромное спасибо всем, кто причастен к моему пути в этом спорте», — написал Анкалаев в социальных сетях.