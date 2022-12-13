Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Р§Рњ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

13 декабря, 16:58

Тищенко — о признании Бивола боксером года: «WBA доказала этим решением, что политика остается в стороне»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко отреагировал на признание Всемирной боксерской ассоциацией (WBA) россиянина Дмитрия Бивола боксером года.

«Конечно, приятно получать такие награды и признание. Он заслужил это признание, у него в этом году была одна из самых ярких побед — над Саулем Альваресом, лидером всех рейтингов. И Дмитрий доказал, что он сильнее, смог победить на чужой территории и очень достойно выступил. Здорово, что именно российский боксер удостоился этой награды. WBA доказала этим решением, что политика остается в стороне и они выбирают лучшего исключительно по спортивному принципу», — цитирует Тищенко «Газета.Ru».

В текущем году Бивол провел два поединка. В мае россиянин единогласным решением судей победил мексиканского боксера Сауля Альвареса. А в ноябре он одержал победу над другим представителем Мексики — Хильберто Рамиресом. 31-летний Бивол остается непобежденным: на его счету 21 выигранный бой в профессиональной карьере, 11 из которых он заканчивал нокаутом.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/12/13/19260907.shtml?updated
Бокс
Алексей Тищенко
Дмитрий Бивол
0
Читайте также
Касаткиной грозят статусом иноагента. Что это может означать для спортсменов?
Команда-семья и команда-банда. Аргентина готова драться за Месси
СМИ узнали об ответе Кремля на потолок цен на российскую нефть
Sky News: жители Херсона пожаловались, что при украинских войсках жизнь стала хуже
Захарова упрекнула западные СМИ за молчание о крупнейшем разливе нефти в США
В ЛНР обнаружили останки погибших от фосфорного снаряда матери и ребенка
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Маурисио Руа: «На UFC 283 состоится мой прощальный бой»

Анкалаев: «Для меня гораздо важнее признание ваших сердец, чем то, что написано на бумаге»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости