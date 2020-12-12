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Российский боец Исмаилов устроил драку на дороге в Москве. Видео

12:39
Магомед Исмаилов. Фото АСА
Магомед Исмаилов. Фото АСА
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Российский боец MMA Магомед Исмаилов устроил потасовку во время дорожного движения в Москве. Он не поделил дорого с другим водителем. В итоге оба вышли из машины и после непродолжительной перепалки начали выяснять отношения уже в другой плоскости.

Довольно быстро Исмаилов заставил противника отступить. Мужчина побежал, получая от Исмаилова вдогонку пинки ногами. В конце боец еще и несколько раз ударил машину своего соперника.

Напомним, 13 декабря у Исмаилова запланирован бой на турнире ACA 115 в Москве. Его соперником станет Иван Штырков.

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