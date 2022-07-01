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Сегодня, 16:25

Гребнев назвал Умалатова фаворитом в бою с Аль-Силави на турнире PFL 6

Алексей Еремин
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Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев поделился мнением о поединке между Магомедом Умалатовым (11-0) и Джарахом Хуссейном Аль-Силави (18-2) на турнире PFL 6.

«Да, рекорд 11-0 звучит здорово, — цитирует RT Гребнева. — Но, как я понимаю, пока у Магомеда Умалатова не было мощных оппонентов. Да, он хороший, крепкий. Но говорить о его сильных и слабых сторонах можно будет только после серьезного испытания. И Джарах Хуссейн Аль-Силави может стать таким. Иорданец взял верх над Глейсоном Тибау, Исмаилом Наурдиевым — а тот совсем неплох. Считаю Умалатова фаворитом грядущего поединка. Но противник у него не подарок».

30-летний российский боец Умалатов в последнем поединке одолел Леандро Сильву единогласным решением судей в плей-офф турнира PFL 7 в 2021 году.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1021079-grebnev-umalatov-al-silavi
ММА
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