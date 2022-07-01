Гаджимурад Заваев считает, что Хабиб заслуженно вошел в Зал славы UFC

Чемпион мира и Европы в любительских ММА Гаджимурад Заваев отреагировал на включение российского бойца Хабиба Нурмагомедова в Зал славы UFC.

«Конечно, он заслужил того, чтобы войти в Зал славы UFC. Хабиб выиграл там у всех лучших бойцов. Думаю, что давно было пора его туда принять. Вернется ли он еще ради какого-нибудь соперника? Очень сложный вопрос. Не могу сказать», — цитирует Заваева MMA.Metaratings.ru.