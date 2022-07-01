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Сегодня, 16:30

Гаджимурад Заваев считает, что Хабиб заслуженно вошел в Зал славы UFC

Виктория Кравченко
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Чемпион мира и Европы в любительских ММА Гаджимурад Заваев отреагировал на включение российского бойца Хабиба Нурмагомедова в Зал славы UFC.

«Конечно, он заслужил того, чтобы войти в Зал славы UFC. Хабиб выиграл там у всех лучших бойцов. Думаю, что давно было пора его туда принять. Вернется ли он еще ради какого-нибудь соперника? Очень сложный вопрос. Не могу сказать», — цитирует Заваева MMA.Metaratings.ru.

Нурмагомедов является владельцем лиги промоушена Eagle FC. Россиянин закончил карьеру профессионального бойца ММА после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который состоялся в октябре 2020 года в Абу-Даби.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/cempion-mira-i-evropy-po-mma-xabiba-davno-bylo-pora-prinyat-v-zal-slavy-ufc-42141/
Хабиб Нурмагомедов
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