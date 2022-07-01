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Валуев: «Включение в Зал славы UFC очень важно для Хабиба»

Валуев отреагировал на включение российского бойца Хабиба Нурмагомедова в Зал славы UFC
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что российский боец Хабиб Нурмагомедов официально стал членом Зала славы UFC.

«Все спортсмены идут в активной фазе своей карьеры, а по факту своих заслуг их отмечают званиями и регалиями. Конечно, включение в Зал славы UFC очень важно для Хабиба. Это же признание. Войти в Зал славы того вида спорта, где ты выступал, — это важно», — сказал Валуев «СЭ».

Нурмагомедов является владельцем лиги промоушена Eagle FC. Россиянин закончил карьеру профессионального бойца ММА после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который состоялся в октябре 2020 года в Абу-Даби.

Николай Валуев
Хабиб Нурмагомедов
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