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Волков оценил нокаут Павловича в бою с Льюисом: «Дашь списать домашку?»

Волков оценил нокаут соотечественника Павловича в бою против американца Льюиса на турнире UFC 277
Руслан Минаев
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Российский боец Александр Волков оценил нокаут соотечественника Сергея Павловича в бою против американца Деррика Льюиса на турнире UFC 277 в Далласе (США).

Волков опубликовал в соцсети фотографию якобы диалога с Павловичем:

— Дашь списать домашку?

— Хорошо только не списывай точь в точь, чтобы не спалили.

— Ок.

Соцсети Александра Волкова. Фото Соцсети
Соцсети Александра Волкова.
Фото Соцсети

Стоит отметить, что Волков проиграл Льюису нокаутом на последних секундах поединка, который состоялся в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе (США).

После победы Павлович поднялся на 5-е место рейтинга тяжеловесов UFC, Волков занимает 8-е.

Александр Волков (единоборства)
Деррик Льюис
Сергей Павлович
UFC
ММА
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