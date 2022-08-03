Волков оценил нокаут Павловича в бою с Льюисом: «Дашь списать домашку?»
Волков оценил нокаут соотечественника Павловича в бою против американца Льюиса на турнире UFC 277
Российский боец Александр Волков оценил нокаут соотечественника Сергея Павловича в бою против американца Деррика Льюиса на турнире UFC 277 в Далласе (США).
Волков опубликовал в соцсети фотографию якобы диалога с Павловичем:
— Дашь списать домашку?
— Хорошо только не списывай точь в точь, чтобы не спалили.
— Ок.
Соцсети Александра Волкова.
Фото Соцсети
Стоит отметить, что Волков проиграл Льюису нокаутом на последних секундах поединка, который состоялся в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе (США).
После победы Павлович поднялся на 5-е место рейтинга тяжеловесов UFC, Волков занимает 8-е.
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