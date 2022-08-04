Интернет-мем Мурад досрочно победил таксиста Вадима, которого он обманул на деньги

Исрапил Рамазанов, известный под псевдонимом Мурад «Легенда», провел бой против таксиста Вадима Иванова, которого он обманул на 400 рублей. Видео скандальной поездки в такси доступно на одноименном ютуб-канале Вадима Иванова.

Бой между Мурадом и Вадимом Таксистом прошел на турнире поп-ММА промоушена Arena FC. Итогом противостояния стала победа Мурада техническим нокаутом во втором раунде. Секунданты Иванова выбросили полотенце в знак сдачи.

Ранее на пресс-конференции лиги «Наше Дело» Мурад устроил драку с ведущим программы «Дом-2» Андреем Черкасовым.