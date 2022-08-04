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Сегодня, 00:45

Интернет-мем Мурад досрочно победил таксиста Вадима, которого он обманул на деньги

Евгений Козинов
Корреспондент
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Исрапил Рамазанов - Вадим Иванов.

Исрапил Рамазанов, известный под псевдонимом Мурад «Легенда», провел бой против таксиста Вадима Иванова, которого он обманул на 400 рублей. Видео скандальной поездки в такси доступно на одноименном ютуб-канале Вадима Иванова.

Бой между Мурадом и Вадимом Таксистом прошел на турнире поп-ММА промоушена Arena FC. Итогом противостояния стала победа Мурада техническим нокаутом во втором раунде. Секунданты Иванова выбросили полотенце в знак сдачи.

Ранее на пресс-конференции лиги «Наше Дело» Мурад устроил драку с ведущим программы «Дом-2» Андреем Черкасовым.

Вадим Иванов
ММА
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