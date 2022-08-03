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Сегодня, 19:30

Ирландский боец Конор Макгрегор получил роль в кино

Виктория Кравченко
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Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор может сняться в кино, пишет Deadline.

По данным источника, спортсмен получил роль в ремейке боевика «Дом у дороги», который вышел на экраны в 1989 году. В главных ролях — Джейк Джилленхол, режиссером ленты будет Даг Лайман. Кого именно сыграет Макгрегор — не сообщается.

В настоящее время 34-летний Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

На счету бывшего чемпиона UFC 22 победы и 6 поражений в ММА.

Конор Макгрегор
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ММА
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