Ирландский боец Конор Макгрегор получил роль в кино

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор может сняться в кино, пишет Deadline.

По данным источника, спортсмен получил роль в ремейке боевика «Дом у дороги», который вышел на экраны в 1989 году. В главных ролях — Джейк Джилленхол, режиссером ленты будет Даг Лайман. Кого именно сыграет Макгрегор — не сообщается.

В настоящее время 34-летний Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

На счету бывшего чемпиона UFC 22 победы и 6 поражений в ММА.