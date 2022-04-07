Менеджер Александра Емельяненко: «Харитонов не соглашается на бой»

Российский боец Александр Емельяненко может не подраться с Сергеем Харитоновым, так как Харитонов запрашивает завышенный гонорар и считает, что поединок должен длиться 20 минут до нокаута или сдачи. Об этом сообщил менеджер Емельяненко Никита Бурчак.

«Относительно слухов про 12 июня и боя с Харитоновым. Да, с нами связывались, мы действительно провели переговоры, турнир на предварительной стадии, — приводит matchtv.ru слова Бурчака. — Скорее, на теоретической стадии на данный момент».

Также Бурчак сообщил, что Харитонов просит завышенный гонорар.

«До меня дошла информация не от организаторов данного турнира, что Харитонов вновь просит крайне завышенный гонорар, а также придумывает новые правила, где поединок должен длиться 20 минут до нокаута или сдачи. И это при том, что он высказывается о бое с Сашей как о легком для него поединке. Если все так, то Сергей таким образом уже не первый раз отказывается от боя, понимая, что на запрашиваемый гонорар и выдуманные правила никто не согласится. Как пример. Вспомним историю в Fight Nights c его боем против Виталия Минакова. По словам Камила Гаджиева, Харитонов тогда запросил около полумиллиона долларов.

Подводя итог по данному противостоянию: конечно, реванш всем интересен, и было бы справедливо провести поединок в формате их первого противостояния, а именно по правилам ММА 3 раунда по 5 минут. Но не соглашается на бой под разными предлогами именно Харитонов", — добавил он.

Емельяненко в прошлом бою победил решением судей ветерана ММА Джеффа Монсона. Бой прошел на голых кулаках в рамках шоу Hardcore FC 23 февраля.