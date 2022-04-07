Чимаев назвал бойца, который должен быть первым номером рейтинга Pound-for-Pound

Полусредневес UFC Хамзат Чимаев (10-0) считает, что ни один боец не должен находиться в рейтинге UFC вне зависимости от категории выше бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1).

«Как только Джонс вернется, никто не должен возглавлять рейтинг Pound-for-Pound, — сказал Чимаев на пресс-конференции UFC. — Он сделал этот рейтинг. Джон один из лучших бойцов в нашем спорте. Никто не похож на него».

Ранее Чимаев говорил, что хочет пригласить Джонса на совместную тренировку. «Может быть, я напишу ему, — сказал Чимаев на своем YouTube-канале. — Я говорил, что хочу потренироваться с Джоном. Он побил всех лучших, монстров своего дивизиона. У него не было слабых соперников, но он разделался с ними довольно легко».

В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей. С тех пор Джонс неоднократно утверждал, что намерен подняться в тяжелую весовую категорию.

Чимаев подерется с Гилбертом Бернсом (20-4) 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в главном карде в полусреднем весе.