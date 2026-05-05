Немков о допуске российских юниоров ММА: «Справедливость восторжествует. Здравый смысл возвращается»

Российский боец PFL Вадим Немков в разговоре с «СЭ» отреагировал на допуск российских юниоров до международных турниров по ММА с флагом и гимном.

«Очень рад, что это наконец состоялось. Все идет к тому, что должно быль. Наша сборная должна побеждать и завоевывать медали. Очень рад, что ребята будут иметь возможность получать награды мастеров спорта международного класса. Можно сказать, что справедливость восторжествует. Здравый смысл возвращается», — сказал Немков «СЭ».

Членство Союза ММА России было приостановлено Международной федерацией ММА (IMМAF) в марте 2022 года.

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