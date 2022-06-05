Евлоев: «Я больше не хочу драться против ноунеймов, я заслуживаю громких имен»

28-летний россиянин Мовсар Евлоев (16-0) прокомментировал победу над Дэном Иге (15-6), подчеркнув, что хотел победить досрочно.

«Думаю, это выступление многое обо мне говорит, — сказал россиянин на пресс-конференции после турнира. — Я лучший боец. Я настоящий, лучший и будущий чемпион. Фанатам нравится, когда в октагоне много крови и плотных ударов. Классно заканчивать бои досрочно, но иногда тоже неплохо провести упорный трехраундовый бой.

Я хотел победить досрочно, но все знают, кто мой соперник. Иге крепкий парень, все три раунда он демонстрировал отличный бокс. Было много крови, хлестких ударов, была борьба».

Также россиянин попросил руководство лиги дать ему в соперники громкое имя.

«Готов подраться на следующей неделе, — отметил Евлоев. — Просто дайте мне большое имя. Я больше не хочу драться против ноунеймов, я заслуживаю громких имен. Я буду следующим чемпионом».

Евлоев победил единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27) Иге 4-го июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США, и, судя по всему, войдет в топ-10 рейтинга лиги в полулегком весе.