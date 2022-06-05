Федор Емельяненко рассказал, когда и где может пройти его следующий бой

45-летний российский боец Федор Емельяненко (40-6) сообщил, что Bellator хочет организовать ему бой осенью и, скорее всего, против Райана Бейдера (29-7) в США.

«Скотт хочет организовать мне бой осенью, — сказал Емельяненко в интервью Okko. — Сейчас посмотрим турниры, на которые можно поставить, и соперников. Я надеюсь, что дадут мне все-таки Райана Бэйдера. Скорее всего, это будет Америка. Япония? Я задам вопрос. Возможно, в Новый год. Madison Square Garden? Эта информация обсуждалась. Возможно, бой Вадима и мой будут в рамках одного турнира».

Емельяненко в последнем поединке победил Тима Джонсона (15-9) нокаутом в первом раунде 23 октября 2021 года на Bellator 269 в Москве.