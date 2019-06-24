Россия выиграла чемпионат Европы по ММА

Сборная России завоевала первое общекомандное место на чемпионате Европы по смешанному боевому единоборству (ММА), прошедшем в Риме, участие в котором приняли свыше 300 бойцов из 35 стран.

Таким образом российские бойцы четвертый год подряд удерживают лидирующие позиции на европейском чемпионате Европы. В этом году соревнования впервые прошли под эгидой объединенной федерации IMMAF/WMMAA.

По итогам состязаний российские бойцы заняли первое общекомандное место в медальном зачете, завоевав пять золотых, три серебряные и одну бронзовую медаль. Чемпионами Европы стали: Виктория Дудакова (до 61,2 кг), Магомед Алиев (до 52,2 кг), Саламат Исбулаев (до 70,3 кг), Магомедхабиб Умаров (до 83,9 кг) и Игорь Глазков (до 93 кг). Серебрянные медали завоевали – Сулейман Бершигадов (до 56,7 кг), Евгений Морозова (до 77,1 кг) и Гаджимурад Багаудинов (до 120,2 кг). Бронза досталась Магомедрасулу Гусенгаджиеву (до 61,2). ​