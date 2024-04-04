Молдавский хочет подраться с Нганну

Второй номер рейтинга Bellator в тяжелом весе Валентин Молдавский заявил, что настроен на бой с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну.

«Конечно, очень хотелось бы подраться с Фрэнсисом Нганну в итоге, но сейчас я сосредоточен на бое с Анте Делией. Строить планы, когда ты еще не победил в Гран-при, ? глупо. Как говорится, не надо делить шкуру неубитого медведя», — приводит слова Молдавского MMA Junkie.

Молдавский подерется с Анте Делия (24-5) 4 апреля в турнире PFL в Сан-Антонио, США.

Нганну 9 марта нокаутом проиграл британцу Энтони Джошуа во втором раунде.Бой состоялся 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).