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Сегодня, 16:14

Романкевич заявил, что у Ибрагимова нет шансов на победу в предстоящем поединке с ним

Анна Горшкова
Корреспондент
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Чемпион Европы по кикбоксингу Петр Романкевич прокомментировал шансы Хадиса Ибрагимова в поединке с ним по правилам бокса.

«Что касается Ибрагимова, то да, он дрался в UFC, мне все про это говорят. Но какой у него там рекорд? Вы забыли? 0-4. И он был оттуда уволен. Сейчас он является чемпионом лиги Hardcore MMA, но это же поп-ММА... Это какой-то невероятный показатель? С кем он там встречался? Да по сути ни с кем», — приводит слова спортсмена РЕН ТВ.

Он отметил, что их бой пройдет по правилам классического бокса. Романкевич считает, что у его соперника нет шансов.

«Так что сейчас я собираюсь уверенно побить его, а потом дать реванш в его стихии — в ММА», — добавил боец.

Бой между Романкевичем и Ибрагимовым состоится 29 апреля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: https://ren.tv/news/sport/965467-romankevich-o-predstoiashchem-boe-s-ibragimovym-u-nego-net-shansov
Бокс
Хадис Ибрагимов
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