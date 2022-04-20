Штырков может подраться с Виктором Немковым летом

Российский боец Иван Штырков (19-2) мог провести 6 мая в Екатеринбурге на RCC 11-й бой против брата чемпиона Bellator в полутяжелом весе Вадима Немкова Виктора.

Однако Немков отказался, так как ему потребовалось больше времени на подготовку, рассказал исполнительный директор RCC Николай Клименко.

«У нас на Урале у Штыркова большая фанатская база, он может возглавлять турниры, люди будут ходить на него. 6 мая у него запланирован бой, он будет драться с Михаилом Колобеговым, а дальше будем смотреть, — приводит matchtv.ru слова Клименко. — Было не так просто найти соперника на этот турнир, обсуждался вариант боя с Виктором Немковым, но Виктор сказал, что нужно больше времени на подготовку. Возможно, этот бой как раз будет актуален летом».

Штырков проведет следующий бой против соотечественника Михаила Колобегова (13-4) на RCC 11. Турнир пройдет 6 мая в Екатеринбурге. 33-летний россиянин до этого выступал в ACA, где одержал 2 победы в 3 поединках. В предыдущем поединке Штырков одолел Артура Астахова (20-8) 5 ноября на АСА 131 в Москве, отправив оппонента в нокаут в первом раунде.