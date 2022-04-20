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Сегодня, 15:07

Фьюри считает, что Усик уничтожит карьеру Джошуа в реванше

Давид Хачатрян
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Чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0) уверен, что в реванше между чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0) и англичанином Энтони Джошуа (26-2) победу вновь одержит украинский боксер.

«Я вам так скажу. Если у Джошуа хватит яиц принять реванш с Усиком, то он будет попросту раздавлен, — приводит слова Фьюри издание The Sun. — На этом ему конец. Его карьере конец. Три поражения, спокойной ночи! Тебя побил средневес [Усик начинал карьеру в любителях в среднем весе, — прим «СЭ»). Освободи место!

Я готов был побить Усика и заплатить Джошуа отступные, чтобы он не помешал этому бою состояться. Почему он не пошел на это? Да потому что он жадный! Он и его команда решили, что я ради звания абсолютного чемпиона мира буду плясать под их дудку. Со временем они требовали все больше и больше».

Фьюри выйдет на ринг 24 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Его соперником станет обязательный претендент и временный чемпион WBC Диллиан Уайт (28-2). В случае победы Фьюри, британский боксер
Александр Усик
Тайсон Фьюри
ММА
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