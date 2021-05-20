Рокхолд хочет боя с Адесаньей: «Он еще долго будет чемпионом»
21:41
Экс-чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд выразил заинтересованность в проведении боя с действующем обладателем пояса в этом дивизионе Исраэлем Адесаньей.
«В этом году проведу бой, — сказал Рокхолд в интервью The Shcmo. — Не думаю, что Адесанья исчезнет куда-то в ближайшее время. Конечно же, при стечении обстоятельств любой победить любого, но я думаю Адесанья еще долго будет чемпионом [среднего дивизиона]».
Также он восхвалил силу удара Яна Блаховича, которому он уступил нокаутом в своем прошлом поединке.
«Ну, начнем с того, что у Блаховича явно сильный удар, но все же он не является тем, кого невозможно победить. У него сильные колотушки».
В ММА у Рокхолда 16 побед и 5 поражений.
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