Хабилов намерен провести бой в середине июля

Российский боец Рустам Хабилов в Instagram рассказал, когда проведет следующий бой.

«Всем салам алейкум! Хочу объявить примерное время моего следующего боя. В середине июля я хочу вернуться в октагон, после двухлетнего простоя я решил принять бой, но не в Bellator. Устал ждать американскую визу. Совсем скоро объявлю где, с кем и в какой организации я выступлю! Благодарю всех, кто меня поддерживает и ждtт моего следующего боя!» — написал Хабилов.

На счету 34-летнего Хабилова 24 победы и 4 поражения в ММА (10-3 в UFC).