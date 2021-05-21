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Хабилов намерен провести бой в середине июля

01:01
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Российский боец Рустам Хабилов в Instagram рассказал, когда проведет следующий бой.

«Всем салам алейкум! Хочу объявить примерное время моего следующего боя. В середине июля я хочу вернуться в октагон, после двухлетнего простоя я решил принять бой, но не в Bellator. Устал ждать американскую визу. Совсем скоро объявлю где, с кем и в какой организации я выступлю! Благодарю всех, кто меня поддерживает и ждtт моего следующего боя!» — написал Хабилов.

Публикация от Rustam_khabilov (@rustam_khabilov)

На счету 34-летнего Хабилова 24 победы и 4 поражения в ММА (10-3 в UFC).

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