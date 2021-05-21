Хабилов намерен провести бой в середине июля
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Российский боец Рустам Хабилов в Instagram рассказал, когда проведет следующий бой.
«Всем салам алейкум! Хочу объявить примерное время моего следующего боя. В середине июля я хочу вернуться в октагон, после двухлетнего простоя я решил принять бой, но не в Bellator. Устал ждать американскую визу. Совсем скоро объявлю где, с кем и в какой организации я выступлю! Благодарю всех, кто меня поддерживает и ждtт моего следующего боя!» — написал Хабилов.
На счету 34-летнего Хабилова 24 победы и 4 поражения в ММА (10-3 в UFC).
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