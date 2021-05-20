Персидский Дагестанец: «Отправлю спать Петра Яна и его команду. Нагибин распетушился»

Мохаммед Хейбати по прозвищу Персидский Дагестанец проехался по экс-чемпиону UFC в легчайшем весе Петру Яну и его товарищам по команде Ильясу Хамзину и Тимуру Нагибину.

«Петр Ян... Если он сможет выйти на бой в 66 кг [полулегкий вес], то я отправлю его спать. И его команду тоже отправлю спать. Недавно из его команды провел бой... [Тимур] Нагибин, да? Нагибин распетушился. Честно, я такие вещи не понимаю, и вообще не шучу на такие темы. Его друг первый начал, не помню, как зовут... Ильяс Хамзин? Да-да. Я его до конца сломаю. Как я хочу его лицо ему сломать. Я порву его, честно скажу. Это не трешток. Второй — это Тимур Нагибин. Он же в Дагестане тренируется, поэтому я с ним разберусь, посмотрим, что он скажет мне. Я там буду скоро. А если Петр Ян сделает вес 66 кг. — я его сломаю», — заявил Хейбати в интервью «СЭ» после конференции HardConference.

Недавно Хейбати перенес операцию на крестообразную связку. На восстановление уйдет около 6 месяцев. Его следующим оппонентом должен стать Чоршанбе Чоршанбиев.

(Ислам Бабаджанов)