Родригес после боя с Наврузовым: «По ММА Гаджи не выдержал бы и минуты»

Бразилец Фернандо Родригес высказался о победе над звездой кулачных боев Гаджи Наврузовым по прозвищу Автомат.

«Я приехал драться по правилам ММА, но правила изменили в последний момент, — сказал Родригес «СЭ». — По ММА Гаджи не выдержал бы и минуты. У Гаджи быстрые удары, но не сильные. Я выдерживал сильные удары во время спаррингах. Он никак не смог бы меня нокаутировать».

Родригес победил Наврузова раздельным решением судей. Бойцы сразились в перчатках для ММА, но по правилам бокса.