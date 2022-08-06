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Сегодня, 01:58

Монсон объявит о завершении карьеры в октябре 2022 года

Сергей Разин
корреспондент
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Боец ММА Джефф Монсон после поражения от Вячеслава Дацика заявил о скором завершении карьеры.

«Я проведу еще один бой в октябре и после него завершу карьеру. Я обещал это сделать своей семье», — приводит слова Монсона ТАСС.

51-летний Монсон является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу, бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. На его счету 60 побед, 27 поражений и одна ничья.

В 2018 году Монсон получил российское гражданство и проживает в России.

Источник: https://tass.ru/sport/15410369
Джефф Монсон
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