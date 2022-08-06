Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 01:26

Дацик после победы над Монсоном: «Зачем депутата бить по лицу?!»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Тяжеловес Вячеслав Дацик прокомментировал победу над Джеффом Монсоном.

«Времени на борьбу было мало, всего 20 секунд, поэтому опасности не было, — сказал Дацик после боя. — Каково бить депутата? Не первый депутат, надеюсь, что и не последний.

Джефф — хороший и уважаемый боец. У меня к нему никакой агрессии нет. Весело порубились и кайфово подрались. Вспомнил свои коронные сальтухи. Вроде как попал, но не в челюсть.

Почему бил в грудь? Зачем депутата бить по лицу?! Ему же еще выступать, наверное".

Дацик победил Монсона судейским решением. Бой по правилам ММА состоялся 5 августа на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
0
Читайте также
Какие продукты необходимо употреблять при дефиците витамина В12
42 секунды молчания, пуговицы Лаврова и истерика в США. Что произошло после приговора Бриттни Грайнер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дацик: «Куда Монсона бить? Свой боец!»

Родригес после боя с Наврузовым: «По ММА Гаджи не выдержал бы и минуты»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости