Дацик после победы над Монсоном: «Зачем депутата бить по лицу?!»

Тяжеловес Вячеслав Дацик прокомментировал победу над Джеффом Монсоном.

«Времени на борьбу было мало, всего 20 секунд, поэтому опасности не было, — сказал Дацик после боя. — Каково бить депутата? Не первый депутат, надеюсь, что и не последний.

Джефф — хороший и уважаемый боец. У меня к нему никакой агрессии нет. Весело порубились и кайфово подрались. Вспомнил свои коронные сальтухи. Вроде как попал, но не в челюсть.

Почему бил в грудь? Зачем депутата бить по лицу?! Ему же еще выступать, наверное".

Дацик победил Монсона судейским решением. Бой по правилам ММА состоялся 5 августа на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».